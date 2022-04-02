حفل إشهار "كتاب شريعة الغاب والخرافة" للأسير د. عبد الله البرغوثي

نظمت دار البرغوثي للنشر والتوزيع بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين والهيئة الإعلامية للشباب والثقافة ورابطة الكتاب والأدباء ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى وجمعية واعد للأسرى والمحررين حفل إشهار "كتاب شريعة الغاب والخرافة" .. ربانية الشريعة الإسلامية، وتراثية الشرائع اليهودية، وأثرها على فلسطين الأرض والإنسان، للمجاهد الأسير د. عبد الله غالب البرغوتي، وذلك في قاعة الوداد بمدينة غزة.

والكتاب عبارة عن بحث تقدم به لنيل رسالة الماجستير من كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية. حضر الحفل لفيف من القيادات الوطنية و السياسية و النخب الثقافية، منهم أ.د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، و أ.د. عبد الخالق العف رئيس القصر الثقافي، و أ. عمر فورة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ورئيس ملتقى دعاة فلسطين، و أ.رامز الحلبي المشرف العام على الكتاب، و عدد من رفاق المجاهد البرغوثي من الأسرى المحررين. وفي كلمته، اعتبر د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس هذه الرسالة تبين بجلاء أوهام الشرائع التراثية اليهودية، وأكاذيبها وخرافاتها، وتؤكد الثابت المؤكد أن فلسطين أرض الأنبياء ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم وأنها خالصة لشعبها، مؤكداً أن الباحث كان موفقاً في الحديث عن خصائص الشريعة الإسلامية الربانية والعالمية والتكاملية والوسطية والواقعية والعامة الصالحة لكل زمان ومكان.

بدوره شدد الشيخ عمر فورة على دور العالم المجاهد الي يقرن القول بالعمل، فما أجمل الحق إذا خرج من أفواهٍ حاول الباطل تكميمها، ومن أيد حاول الظالم تكبيلها، وما أجمله إذا كان من أسد حق أريد لها أن تسكت فأبت ، فالقائد البرغوثي أشرق بالحقيقة عبر سطور من نور على صفحات من ذهب، مشيراً إلى أن الأمة بحاجة إلى هذه النماذج المشرفة من الرواحل التي تقودها نحو كرامتها وحريتها.

و أشاد أ.د. عبد الخالق العف بالجهد الفكري و الثقافي الذي يبدعه المجاهد البرغوثي، و بالقيمة العلمية العالية لإنتاجها الأدبي، موجهاً طلاب الدراسات العليا لأن يتناولوا كتب البرغوثي بالدراسة و الأبحاث ..

و لم يفت د. أسماء قلاوون رئيس جامعة طرابلس بلبنان أن تقرأ قصيدتها التي قدمت بها للكتاب أمام الحضور، فنالت الاستحسان و التقدير من الجميع

و كانت الخاتمة للأستاذ رامز الحلبي رفيق درب القائد البرغوثي الذي سرد نماذج من صبره و جهاده، و نوه بالظروف التي تكتنف عملية التأليف المضنية، ونوّه حول خصائص كتابات الأسير البرغوتي الذهنية والعقلية والأمنية والعسكرية والأكاديمية.

في ختام الحفل وزعت نسخ من الكتاب على الحاضرين، و تضافرت الدعوات بأن يعجل المولى سبحانه وتعالى بالفرج العاجل للقائد البرغوثي و جميع الأسرى من سجون الاحتلال

يشار إلى أن الأسير البرغوتي معتقل منذ الخامس من مارس آذار عام 2003، وصاحب أعلى حكم في تاريخ الثورة الفلسطينية، وهو السجن المؤبد مدى الحياة 67 مرة، وهو حاصل على عديد الشهادات الأكاديمية منها: ماجستير دراسات إقليمية من جامعة القدس أبو ديس، ماجستير تربية وحضارة من كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية، ودكتوراة علوم اجتماعية وتربية من جامعة علاء الدين بلبنان.