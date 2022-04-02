موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022، في مطلع كل شهر يشرع المستفيدون في قطاع غزة بالبحث موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر ابريل الجاري، وخاصة مع حلول اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وزيارة الالتزامات المنزلية التي يتطلبها هذا الشهر الفضيل، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة منذ ما يقارب من 16 عاما متواصلا بفعل الحصار الإسرائيلي، الذي دمر أجزاء كبيرة من الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.

موعد صرف المنحة القطرية شهر ابريل

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022، وتكتظ محركات البحث مطلع كل شهر عبر الانترنت للبحث عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل 2022، فالمستفيدون يعولون عليها في جلب أدنى احتياجاتهم المنزلية، وخاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عدة، جراء الحصار الإسرائيلي، الذي شل عمل المنشآت الاقتصادية، وخلف جيوشا من البطالة في القطاع، وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، ترفق لكم رابط موعد صرف المنحة القطرية شهر ابريل.

موعد ورابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل

وتتصدر مواقع الانترنت المختصة، في البحث عن موعد ورباط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر ابريل، ومن المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة بصرف المنحة القطرية للشهر الجاري في تاريخ 15- 17 ابريل، وتتم العملية عبر رسائل ترسلها الأمم المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن آلية توزيع المنحة القطرية بالتعاون مع اللجنة القطرية ووزارة التنمية، على أجهزة موبايل المستفيدين منها، تحدد لهم موعد الصرف وقيمة سعر صرفها.

رابط منحة قطر شهر ابريل

وشرعت قطر بمنح الأسر المتعففة في قطاع غزة منحة مالية بقيمة 100 دولار شهريا منذ منتصف عام 2018 الماضي، وكانت توزع عبر وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة، إلا أن آلية توزيع المنحة تغيرت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2021، وباتت الأمم المتحدة هي من تتولى آلية توزيعها على المواطنين، وتسلم قيمتها بعملة الشيكل.

رابط صرف المنحة القطرية شهر ابريل 2022 فور التفعيل