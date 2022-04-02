كيف تحافظ على وزنك خلال شهر رمضان ؟

يحاول الصائمون خلال شهر رمضان إتباع نظام غذائي صحي يحافظ على أوزانهم دون زيادة، وفي الوقت نفسه، التقليل من الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات النهار.

وتقدم نهلة عبد الوهاب استشارية البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيسة قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة نصائحها لنظام صحي في رمضان، مؤكدة أن البداية من السحور الذي يجب أن يحتوي على سلطة تحتوي على أكثر من نوع من الخضراوات.

وتابعت عبد الوهاب في حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية": "السحور هام للغاية لنظام غذائي سليم خلال شهر رمضان، ويجب تأخيره قدر المستطاع، على أن يحتوي على نوع من أنواع البروتين، فالفول على سبيل المثال يحتوي على النشويات والبروتين، مع كوب من الزبادي أو تناول أي نوع من الألبان".

وأوضحت: "السلطات والخضراوات تساعد الجسم في الاحتفاظ بالأكسجين والمياه لفترة طويلة وتقلل الشعور بالعطش، وعن الإفطار فيفضل تناول التمر في البداية وكوب من المياه، ومعلقة من العسل وعليها الليمون، ثم الانتظار لفترة قصيرة للصلاة، ومن بعدها البداية بالشوربة الساخنة".

وأشارت رئيسة قسم البكتريا بمستشفى جامعة القاهرة: "بعد تناول الشوربة والسلطات واللحوم، سيكون الجسم قد بدأ يشعر بالشبع، وهو ما يجعلنا نقلل من تناول النشويات، ومن المهم أيضا أن نستخدم عسل النحل الطبيعي في الحلويات التي نصنعها في المنزل، وأن نتناول منها قطع صغيرة، ويفضل أن تكون بشكل غير يومي".

ونصحت عبد الوهاب أصحاب الأمراض المزمنة بإجراء التحاليل والفحوص اللازمة والمتابعة مع الطبيب المختص، لإبداء رأيه الطبي في إمكانية الصوم من عدمه.