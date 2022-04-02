أعلن مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا، عن اجراء تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة، إذ سيعمل المعبر أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء، حيث من المفترض أن يتم العمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ 1/5/2022.

وأوضح مهنا، في بيان صحفي، أن المعبر سيعمل يومي الاثنين والاربعاء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، كما سيعمل يومي الجمعة والسبت من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا.

وأشار إلى أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة ستعمل على المعبر على تسهيل مرور المسافرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.

ودعا المواطنين إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، والتأكد من الحجز على المنصة المجانية لمن يحتاج.