القيادي عدنان: نحن خلف جيل جهادي لا يعرف الخوف يتقدم الميادين منتصراً

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المُحرر خضر عدنان ، اليوم السبت 2/4/2022، أن الاحتلال باغتياله المجاهدين الثلاثة بجنين بالضفة المحتلة، يبعث برسائل إرهاب صهيوني، بأن شهر رمضان سيكون دامياً بحق أبناء شعبنا ويفتتح جرائمه بمجزرة جنين، محاولاً ترميم صورة جيشه وأمنه الذي هزها وكسرها ضياء حمارشة في تل أبيب المحتلة.

وقال القيادي عدنان، تعقيباً على عملية اغتيال ثلاثة من مجاهدي سرايا القدس في جنين:" وصية الشهيد المجاهد ابن سرايا القدس سيف أبو لبدة، والإصابات المحققة في العدو لحظة الكمين، تقول بأننا خلف جيل جهادي مؤمن بوعده تعالى لعباده المؤمنين، وجيل لا يعرف الخوف ويتقدم الميادين منتظراً النصر أو الشهادة."

وأضاف :"بعد عقدين على معركة مخيم جنين الخالدة وارتقاء الشهيد القائد محمود طوالبة وصحبه، يحمل الراية ابن عمومته المجاهد خليل طوالبة، الذي كان رضيعاً وقت معركة المخيم ٢٠٠٢ ويُستشهد اليوم مقبلاً غير مدبر."

وأكد أن الشهداء طوالبة وعباهرة وأبو لبدة استشهدوا بين زخات الرصاص وآلموا العدو.