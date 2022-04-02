السعودية :فرش 25 ألف سجادة جديدة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين

قامت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة في وكالة الخدمات والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بفرش (25) ألف سجادة بالمسجد الحرام، من السجاد الجديد الفاخر لاستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك 1443هـ، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وأوضح مدير إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام جابر أحمد ودعانى، أن السجاد الجديد يُعد من السجاد السعودى الأخضر الفاخرذى الجودة العالية، ليؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة ، مبيناً أن هذه الخدمات والجهود تأتي بمتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر فى تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

ومع انخفاض حالات فيروس كورونا وانحسارة بشكل كبير، أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى - من خلال الخطة التشغيلية التى وضعتها فى شهر رمضان المبارك لهذا العام - عودة الصلاة فى الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين ابتداء من اليوم مع استمرار تخصيص الدخول للروضة الشريفة بالحجز عبر تطبيق "توكلنا أو اعتمرنا"، مؤكدة سعيها فى تقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدى المسجد النبوى وإبراز الجهود الكبيرة التى تقدمها الدولة فى خدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوكالة هيأت المسجد النبوى وسطحه وساحاته لاستقبال الزوار والمصلين لتمكنهم من تأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة وسكينة، موضحة أن الزيارة متاحة لعموم الزوار من جوار المرفق رقم 205 وصولا لباب السلام والخروج من باب البقيع، أما فترة بعد الظهر وبعد التراويح للرجال بكامل الطاقة المتاحة للروضة ونقطة الفرز والتجمع مقابل باب 38 والدخول من باب 40 والخروج من باب جبريل.

وأضافت الوكالة، أنه تم تخصيص الزيارة للنساء فى الفترة الصباحية بكامل طاقة الروضة الشريفة التى تتسع إلى 450 زائرة فى الفوج الواحد والوصول عبر نقطة التجمع أمام باب 24 شمالا وباب 37 شرقا وجنوبا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد التفويجات للصلاة فى الروضة الشريفة 35 تفويجة وعدد المصلين 16 ألف مصلٍ ومصلية يوميا.. داعية الجميع الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد تلافيا للازدحام على نقاط الفرز.