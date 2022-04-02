القيادي شلح: غزة جاهزة للتدخل حين نشعر بأن الضفة بحاجة لها

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد شلّح، اليوم السبت، أن غزة جاهزة للتدخل حين نشعر بأن الضفة بحاجة لها.

وقال القيادي شلح خلال حديث لـ" قناة الميادين" :" إننا متيقنون من أن شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل سيلقن الاحتلال درساً لن ينساه و قوة غزة هي ملك للضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48"، مؤكداً أن كل شعبنا جاهز لدخول المعركة، وعلى السلطة التدخل لمشاركة "فتح" في العرس الوطني.

وأضاف:" ننظر إلى الغليان الشعبي الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة بالراحة والتفاؤل، وهذا من بشائر الانتصار".

وبشأن تنديد الرئيس التركي أردوغان بالعمليات الفدائية، قال القيادي في الجهاد " نحن لم نتفاجأ من تصريحات أردوغان، وهي لن تجديه نفعاً لا يهمنا من خذلنا، ولا سيما الحكام الذين خانونا، وشعبنا على قدر المسؤولية لتحقيق النصر وتشريف الأمة".

وأضاف " ألف قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من المعادن".

وحول إطلاق الاحتلال عملية "كاسر الأمواج"، أشار القيادي شلح إلى أن سيف القدس سيبقى مشرعاً، ولدينا الكثير من الأمواج وهديرها سيسمع عالياً.