طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي وفوائده

عصير الخروب هو العصير المفضل خلال شهر رمضان المبارك ، يعتبر عصير الخروب الطبيعي من أشهر المشروبات التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما أنه يحتوي على كثير من الفوائد الصحية، لنتعرف فيما يلي على أبرز فوائد عصير الخروب الطبيعي، وطريقة عمله في المنزل.

فوائد عصير الخروب:

عصير الخروب من المشروبات الطبيعية التي تعمل على التقليل من نسبة الكولسترول بالدم، لاحتوائه على دهون قليلة الكثافة.

يحمى عصير الخروب من الأمراض المختلفة وخاصة الأورام السرطانية، لاحتوائه على مضادات الأكسدة الطبيعية القوية.

يحافظ على صحة العظام لاحتوائه على الكالسيوم، كما يفيد في الحفاظ على صحة الأعصاب ومعدل ضربات القلب.

يحتوي على مادة السيلينيوم التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالالتهابات والحفاظ على الغدة الدرقية.

الخروب يحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسكريات.

يحتوي على البروتين والألياف الطبيعية التي تقوي الجسم.

طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي

طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي

المقادير:

نصف كيلو من الخروب.

لتر من الماء.

1 كوب من السكر.

الطريقة:

يتم نقع الخروب في الماء ويترك لمدة ليلة كاملة حتى يتحول الماء الناتج عنه إلى اللون البني.

نضعه على النار الهادئة لمدة ساعة على الأقل حتى الغليان.

نضيف إليه السكر ونتركه يغلي مرة أخرى على النار لمدة ربع ساعة تقريبا.

يتم تركه حتى يبرد تماما ويصفى ويحفظ في زجاجة محكمة الإغلاق.

يوضع في الثلاجة حتى يصبح مثلجا، ويقدم مع وجبة الإفطار وبالهناء والشفاء.