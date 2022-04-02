بالخطوات : أسرع طريقة لتدميس الفول

طبق الفول يُعتبر من الأطباق الأساسية على مائدة سحور كل منزل في رمضان، ولأن غالبية ربات البيوت يحببن صنع طعام ومكونات أطباقهن الشهية بأنفسهن، تلجأ بعضهن لتدميس الفول والذي يعتبر من الخطوات الصعبة لتحضير طبق الفول، لما يتطلبه من وقت كبير في تجهيزه، ولأن الأم تسعى لتقديم أشهى وأجمل ما لديها ليتناوله أطفالها، يستعرض اليوم السابع مع الشيف أسرع طريقة لتدميس الفول، ليتوفر لكِ طبق فول لذيذ يوميا على السحور دون خوف من الجهد أو إهدار الوقت:

طريقة سريعة لتدميس الفول

المكونات

دماسة فول أو حلة ضغط

كيلو فول

كوب عدس أصفر

8 فصوص ثوم مفروم

ملعقة كركم

كوب فول مدشوش

ليمونة واحدة

حبة طماطم واحدة

طريقة سريعة لتدميس الفول

طريقة التحضير

قومي بتنقية الفول جيداً من الحصى والاتربة العالقة به

يغسل جيداً ثم ينقع على الأقل 3 ساعات مع تغيير المياه كل ساعة.

قومي بوضعه في الدماسة مع باقي المكونات

قومي بتغطية المكونات بالماء ويوضع على النار بدرجة حرارة ضعيفة جداً.

قد يفضل استخدام السخان الخاص بتدميس الفول.

إذا لم يكن لديك دماسة فول، فومي بتحضير الفول المدمس في حلة الضغط.

ثم يترك على النار لمدة 3 ساعات متواصلة.