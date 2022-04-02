أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت- سعر الذهب عيار 24

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 2/4/ 2022 استقراراً خلال التعاملات الصباحية بالأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية، متأثراً بتعاملات البورصة العالمية للذهب، وذلك عند مستوى 1925 دولار للأوقية، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في السعودية اليوم السبت داخل أسواق الصاغة السعودية بالعملة الوطنية (الريال السعودي) وبما يُعادلها بالدولار الأمريكي، بمختلف أعيرة الذهب (عيار 24, 22, 18, 14, 12)، خاصة مع استمرار استقراره.

يُذكر أن سعر الذهب قد شهد تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات الأسبوع في السعودية نتيجة حالة الركود والتداول الضعيف على المعدن الأصفر، إلا أنه عاد للصعود من جديد مع بداية تعاملات الأربعاء الماضي.

سعر الذهب اليوم السبت في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 232.09 61.89

سعر جرام الذهب عيار 22 212.75 56.73

سعر جرام الذهب عيار 21 203.08 54.15

سعر جرام الذهب عيار 18 174.07 46.42

سعر جرام الذهب عيار 14 135.39 36.10

سعر أونصة الذهب بيع 7,218.75 1,925.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,222.50 1,926.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,624.62 433.23

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,701.98 453.86

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,856.71 495.12

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 255.30 68.08

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 609.23 162.46

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,206.86 321.83

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,385.87 636.23

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,739.25 1,263.80

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,049.64 1,879.90

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,692.39 984.64

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,348.69 1,959.65

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,766.90 3,137.84

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 23,487.38 6,263.30

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,782.83 742.09

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 233,713.40 62,323.57

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 117,065.58 31,217.49

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-04-02 232.09 212.75 203.08 174.07

2022-04-01 233.54 214.07 204.34 175.15

2022-03-31 232.93 213.52 203.82 174.70

2022-03-30 231.49 212.20 202.55 173.61

2022-03-29 231.73 212.42 202.76 173.80

2022-03-28 236.07 216.40 206.56 177.05

2022-03-27 236.07 216.40 206.56 177.05

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 227.09 257.09

عيار 22 207.75 242.75

عيار 21 198.08 235.08

عيار 18 169.07 209.07