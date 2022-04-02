امساكية رمضان 2022 في السويد- موعد الإفطار والسحور يوميا في السويد، دخلنا في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجري، فهو شهر فضيل ينتظره المسلمون في كل أنحاء البلاد على أحر من الجمر، لأنه يحمل في طياته الخير والبركة، ويحرص فيه المسلمون لتهنئة بعضهم بكل عبارات الحب والسعادة والسرور، احتفاء بقدوم الشهر المبارك، كما أنه يعد شهر الطاعات والعبادات وكسب الحسنات وإذهاب السيئات، فهو الشهر الي أُنزل فيه القرآن الكريم، وفيه يتفقد المسلمون بعضهم البعض، وتتضاعف صلة الرحم، وكل الأعمال الصالحة.

امساكية رمضان 2022 في السويد

وفي اليوم الأول من رمضان يشرع المسلمون للبحث عن امساكية رمضان 2022 في السويد- موعد الإفطار والسحور يوميا في السويد، فهي دولة غير مسلمة وتضم داخل مساحتها الجغرافية فئة قليلة من المسلمين، كما أن المساجد بها معدودة وقليلة جدا مقارنة بعدد سكانها غير المسلمين، فالمسلمون هناك يجدون صعوبة في معرفة أدق التفاصيل فيما يخص مواقيت الأذان والإقامة، ومواعيد السحور والإفطار، كما أن تلك المواقيت تختلف من بلد إلى آخر، لهذا تكتظ محركات البحث عن امساكية رمضان 2022 في السويد، وهو ما ترفقه لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، امساكية رمضان في معظم الدول العربية والإسلامية والأوروبية، لتعم الفائدة بين الجميع.

موعد الإفطار والسحور يوميا في السويد برمضان 2022

كما يبحث المسلمون في السويد عن موعد الإفطار والسحور يوميا في السويد برمضان 2022، فهي من أهم الأمور التي يحتاج معرفتها المسلمون في تلك الدولة في شهر رمضان المبارك، فحن نرفق لكم تلك المواقيت بالتفاصيل، ليطلع عليها المسلمون هناك ويستفيدون من دقة المواقيت المرفقة داخلها.

امساكية رمضان في السويد

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الاثنين 30 02 مايو، 2022 01:31 ص 05:32 ص 01:13 م 05:19 م 08:53 م 10:23 م