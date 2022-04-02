دعاء ثاني يوم رمضان 2022- دعاء اليوم الثاني من رمضان 1443هـ، حل علينا اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، إذ يبحث المسلمون عن أدعية الشهر الفضيل، من الضروري أن تكون الأدعية حاضرة في أيام رمضان المبارك، فلها فضائل عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فأيام رمضان تعد خير أيام السنة للاستجابة للدعوات، التي تُزيل الهم عن صدور المسلمين، وتيسر أمورهم الدنيوية، وتكسبهم الحسنات، إضافة إلى أن لكل يوم من أيام شهر رمضان المبارك دعاء خاص فيه، لهذا سنرفق لكم أدعية أيام رمضان كاملة يوم بيوم.

دعاء ثاني يوم رمضان 2022

وفور حلول شهر رمضان المبارك، تتصدر محركات البحث في البحث دعاء ثاني يوم رمضان 2022- دعاء اليوم الثاني من رمضان 1443هـ، لأنهم يشرعون في البحث عن دعاء اليوم الأول، ليلة قدوم رمضان، إلا أنهم في أول أيام الشهر الفضيل يبحثون عن دعاء ثاني يوم رمضان 2002، لما فيه من أجر وثواب عظيم، وبه تطمئن قلوب المسلمين، لهذا ترفق لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية رمضان بشكل يومي، إلا أنها اليوم ترفق لكم دعاء ثاني يوم رمضان للعام الجاري 1443 هجري- 2022 ميلادي.

دعاء اليوم الثاني من رمضان 1443هـ

ويفضل معظم المسلمون البدء بقراءة القرآن ودعاء اليوم الثاني من رمضان 1443هـ، بعد صلاة العصر مباشرة، لأنهم يقضون معظم الساعات ما قبل صلاة العصر إما في العمل أو في الجامعات والمدارس، لهذا تكون تلك الأوقات هي الأفضل للبدء في الأدعية الرمضانية وقراءة آيات من القرآن الكريم، الذي يحرص المسلمون على ختمه أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك.

دعاء ثاني يوم رمضان

ويعتبر دعاء ثاني يوم رمضان من الأدعية المهمة في الشهر الفضيل، فهي تكمل أدعية اليوم اأول، وتكون جسرا للبدء بالدعاء في اليوم الثالث من رمضان.

دعاء اليوم الثاني من رمضان: "اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، من أفضل الأدعية التي يجب أن يواظب عليها المسلم"، إذ إن إن الدعاء بشكل عام عبادة يحبها الله عز وجل، وفي رمضان له فضل عظيم حيث إن الدعاء مستجاب.