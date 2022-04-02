امساكية شهر رمضان في كندا 2022-1443هـ-موعد السحور والإفطار في كندا

امساكية شهر رمضان في كندا 2022-1443هـ، حيث يبدأ المسلمون والجالية المسلمة في كندا البحث عن امساكية شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1443 هجري في كندا، الذي أعلنت فيه كندا أن يوم الأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك 2022، لذا يبحث المسلمون في كندا عن امساكية شهر رمضان في كندا 2022-1443ه، ليتسابق المسلمون في استثمار أيامه الثلاثين في الصلوات والطاعات والأدعية وكل الأعمال الصالحة، ففي هذا الشهر الفضيل تتضاعف الحسنات والأجر، لهذا يلجأ المسلمون في كل بقاع الأرض إلى العبادات المفروضة في هذه الأيام المبارك، وإلى أدار السنن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لهذا هو شهر يعد من أفضل شهور السنة، ويستثمره المسلمون على أكمل وجه.

امساكية شهر رمضان في كندا 2022-1443هـ

وفي هذه الأيام من كل عام تبدأ الجالية المسلمة في كندا في البحث عن امساكية شهر رمضان 2022 في كندا، لمعرفة مواقيت الصلوات والعبادات، مواعيد السحور والفطور، وتعد الإمساكية من أفضل الطرق لمعرفة مواعيد الأذان وإقامة الصلاة، فهي تصدر عن جهات موثوقة، ويوجد فيها كل المواعيد الدقيقة لكل الصلوات، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، إمساكية شهر رمضان للعام الجاري 1443 هجري، في معظم دول العالم عامة وكندا على وجه الخصوص، لتعم الفائدة بين الجميع، وتقتصر عليهم الأوقات في البحث عبر الانترنت.

موعد شهر رمضان في كندا 2022

وتبحث الجالية المسلمة في كندا عن موعد شهر رمضان المبارك 2022، حيث من المقرر أن يحل شهر رمضان المبارك في اليوم الثاني من شهر ابريل المقبل 2022 م/ 1443 هـ في كندا.







