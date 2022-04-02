إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت 2 ابريل 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي.

ووفق الإحصائية، فإن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ 7932 مغادراً، بينما بلغ عدد الوصول 8512.

وبيّنت، أن المغادرين توزعوا إلى 7688 مواطنين و178 أجنبياً، و66 من فلسطينيي الداخل.

وأوضحت، أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 8248 مواطناً، و181 أجنبياً، و75 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثمان وفيات.

يذكر، أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.