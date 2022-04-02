الجهاد الإسلامي تنعي الشهداء الثلاثة مؤكدة استمرار المجاهدين في قتال العدو

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 2/4/2022، الشهداء الأبطال الذين اغتالهم الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدةً على استمرار المجاهدين في قتال العدو .

وقالت الحركة في بيان صحفي :"إن العدو الصهيوني ارتكب فجر هذا اليوم الأول من شهر رمضان المبارك جريمة عدوانية بحق ثلاثة من مجاهدينا الأبطال"

ونعت الحركة، لجماهير شعبنا وأمتنا الشهداء الأبرار: الشهيد المجاهد في سرايا القدس خليل طوالبه (24 عاماً) من جنين، الشهيد المجاهد في سرايا القدس سيف أبو لبده (25 عاماً ) من طولكرم، والشهيد المجاهد في سرايا القدس صائب عباهرة (30 عاماً) من جنين.

وأكدت الحركة، أن هذه الجريمة هي عدوان يستهدف كل الشعب الفلسطيني ، وإن الرد عليها سيكون بحجم الجريمة التي مثلت كذلك اعتداءً على حرمة شهر رمضان المبارك ، الذي أصر العدو على أن يكون فجر يومه الأول فجراً دامياً.

وحملت، العدو كامل المسؤولية عن هذه الجريمة ، فإننا نؤكد على أن دماء أبنائنا لن تذهب هدراً ، فالمجاهدون سيحملون وصيتهم وأمانة مواصلة طريقهم الجهادي المقاوم ، وسيستمرون في قتال العدو والتصدي له والرد على جرائمه بكل إصرار وثبات مهما بلغت التضحيات .