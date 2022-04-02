جدول مباريات اليوم السبت..مواعيد مباريات اليوم السبت، ينتظر عشاق كرة القدم في كافة انحاء العالم، اليوم السبت، مباريات قوية، تسيطر عليها عوامل الاثارة والتشويق والمنافسة، ونظراً لعمليات البحث الكثيرة الذي جرت من قبل متابعين وعشاق كرة القدم على جدول مباريات اليوم وخاصة مباريات اليوم الدوري الإنجليزي ومباريات اليوم الدوري الإسباني، فقد قررنا في فريق العمل أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن مواعيد مباريات اليوم السبت، ومباريات اليوم الدوري المصري.

جدول مباريات اليوم السبت

ومن المتوقع أن تشهد مباريات الدوري الإنجليزي منافسة واسعة وحضور جماهيري كبير من قبل عشاق كرة القدم وخاصة في مباراة ليفربول مع واتفورد وكذلك مباراة مانشستر يونايتد وليستر، وفي اطار مقالنا هذا الذي حمل عنوان " جدول مباريات اليوم..مواعيد مباريات اليوم، سنضع لكم مباريات اليوم الدوري الإنجليزي، والذي يلعب في جولته الـ31.

مباريات اليوم الدوري الإنجليزي السبت

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول - واتفورد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بيرنلي - مانشستر سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - برينتفورد 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium ليدز يونايتد - ساوثامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برايتون - نوريتش سيتي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 وولفرهامبتون - أستون فيلا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 مانشستر يونايتد - ليستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

يلا كورة مباريات اليوم السبت

ويبحث الكثيرين عن عبر موقع يلا كورة المتخصص في عرض المباريات وكذلك مواعيد المباريات وفي مقالنا جدول مباريات اليوم..مواعيد مباريات اليوم سنضع لكم جدول مباريات الدوري الإسباني الجولة الـ30، والذي تحتل مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو جل اهتمام مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي وجولته الـ30.

مباريات اليوم السبت الدوري الإسباني

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ريال مايوركا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 ليفانتي - فياريال 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - ريال مدريد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد - ألافيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

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- طلب خاص ، الرّيتويت قبل التّفضيل تقديراً للمجهود 🌹

* مواعيد و أوقات المُباريات غير ثابتة

. pic.twitter.com/kafJQoIRAj — مباريات اليوم (@IbrahimSubaihen) March 30, 2022

مواعيد مباريات اليوم السبت

وفي مقالنا سنرفق لكم باقي مباريات اليوم ومواعيد مباريات اليوم، والمتنوعة في كافة الدوريات الاوروبية والافريقية والعربية ووابرزها مباريات الدوري الإنجليزي ومباريات الدوري الإسباني ومباريات الدوري المصري والدوري الإيطالي وجاءت على النحو التالي:

مباريات اليوم السبت الدوري الإيطالي

المباراة الموعد القنوات الناقلة سبيزيا - فينيسيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube لاتسيو - ساسوولو 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube ساليرنيتانا - تورينو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

مباريات اليوم السبت الدوري الألماني

المباراة الموعد أرمينيا بيليفيلد - شتوتجارت 15:30 مصر، 16:30 السعودية هوفنهايم - بوخوم 15:30 مصر، 16:30 السعودية فرايبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية باير ليفركوزن - هيرتا برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية آينتراخت فرانكفورت - جروثر فورت 15:30 مصر، 16:30 السعودية بوروسيا دورتموند - لايبزيج 18:30 مصر، 19:30 السعودية

مباريات اليوم السبت الدوري الفرنسي

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيس - رين 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليل - بوردو 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 2 سانت إيتيان - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

مباريات اليوم السبت دوري أبطال إفريقيا

المباراة الموعد القناة الناقلة صن داونز - المريخ 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 الترجي - شباب بلوزداد 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports HD 3