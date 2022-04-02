تعرف على طقس فلسطين في أول أيام شهر رمضان المبارك 2022

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ، أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً جافا وحارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً ودافئاً نسبيا في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الأحد 3/4/2022م، يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وجافا وحارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .