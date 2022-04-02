محدث بالفيديو والصور 3 شهداء برصاص الاحتلال جنوب جنين

استشهد ، فجر اليوم السبت 2 ابريل 2022، ثلاثة مقاومين بعد استهداف المركبة التي يستقلونها، بعشرات الأعيرة النارية على دوار عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فإن أسماء الشهداء جاءت كالتالي: خليل طوالبة من جنين، وصائب عباهرة من بلدة اليمون، سيف ابو لبدة من طولكرم.

وفي التفاصيل، وأطلق جيش الاحتــلال "الإسرائيلي"، بعد منتصف الليلة، النار تجاه مركبة بالقرب من دوار عرابة في مدينة جنين شمال القدس المحتلة، وارتقى على إثرها ثلاثة شهداء.

وادعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشهداء الثلاثة "خططوا لهجوم فوري، ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار، وأنه عثر بحوزتهم على أسلحة وقنابل".

وأشار المراسل العسكري لـ "يديعوت"، إلى إن الشهداء الثلاثة كانوا تحت مراقبة الشاباك ووصفوهم بأنهم "قنابل موقوتة".

وأكدت مصادر محلية في المنطقة، أن السيارة كانت تقل عددا من الشبان، وأن جنود الاحتلال أصابوها بعشرات الرصاصات بشكل مباشر، وأغلقوا المنطقة ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان واحتجزت مركبات المواطنين ومنعتهم من المرور، في الوقت الذي دارت فيه مواجهات مع الشبان الذين تجمعوا في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال إطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين على مدخل بلدة عرابة جنوب جنين لمنعهم من الاقتراب للمركبة التي تم استهدافها بالرصاص.







