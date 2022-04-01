هذه الدول العربية والإسلامية التي أعلنت رمضان غدا السبت وأخرى يوم الأحد ..!، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، الدول التي اعلنت موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غدٍ السبت المتمم لشعبان، ويوم الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول.

هذه الدول العربية والإسلامية التي أعلنت رمضان غدا السبت وأخرى يوم الأحد ..!

فيما قالت اللجنة المُكلّفة بتحرّي هلال شهر رمضان في دولة الإمارات العربية المُتحدة إن يوم غدٍ السبت هو أول أيّام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

موعد أول أيام رمضان في قطر

كما أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

موعد أول أيام رمضان في فلسطين

كما اعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك

موعد أول أيام رمضان في الكويت

وأعلنت دولة الكويت أن يوم يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في اليمن

وأعلنت وزارة الاوقاف اليمنية أن يوم يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في البحرين

وأعلنت البحرين أن يوم يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في العراق

وأعلنت العراق أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في مصر

وأعلنت مصر أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في سوريا

وأعلنت سوريا أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في لبنان

وأعلنت لبنان أن يوم غد السبت هو اول ايام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في ليبيا

وأعلنت ليبيا أن يوم غد السبت هو اول أيام شهر رمضان المبارك.

​​​​​​​موعد أول أيام رمضان في تركيا

وأعلنت تركيا أن يوم غد السبت هو اول أيام شهر رمضان المبارك.