دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022-1443هـ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، والذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر للدعاء والتقرب إلى الله، كما يعرف بأنه شهر الخيرات والبركات على جميع المسلمين حول العالم، كما يعتبر شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والنور على الأمة الإسلامية حيث تنتشر فيه أفعال الخير وهو من أهم شهور العام، حيث يأتي ليمنح العالم نقاء وبركة وحياة، ففيه يكون الدعاء مستجاب ويستحب الإكثار من الدعاء، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022-1443هـ.

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022-1443هـ

وهناك العديد من الأدعية التي كان النبي صلي الله عليه وسلم يرددها طوال شهر رمضان فهو شهر المغفرة والرحمة وفيه يعتق الله سبحانه وتعالي الرقاب من النيران

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022-1443هـ

هناك العديد من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم التي تدعوا للهداية والثبات والرضا والاطمئنان والتي يفضل الدعاء بها، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في أول يوم بشهر رمضان اللهم قربني منك قرب المحبين، اللهم ارقني بصيرة دائمة وإيمان ساكن بالقلب، وأجعلني من الذي رحمتهم في شهرك الكريم، اللهم تجاوز عن سيئاتي وأغفر لي ذنوبي ونقني من الذنوب وطهر قلبي وأجعلني رحيماً بمن حولي، ربي أنزع من قلبي الشر والحقد وجميع المشاعر التي تبغضها، وامنحني السكينة والسلام والأمن والأمان، اللهم أحفظني وأرفعنى واجعلني مما دعاك فاستجبت، اللهم سكينة تملأ الصدر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم طهر قلوبنا وأصلح عيوبنا

دعاء اليوم الأول من شهر رمضان 2022-1443هـ

اللهم بلغنا رمضان هذا العام ، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم بلغنا رمضان هذا العام، اللهم إنك أحييتنا إلى هذا الوقت فبلغنا رمضان وأحينا إلى رمضان، اللهم أدخلنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت لنا.

دعاء أول يوم رمضان مكتوب

اللهم بلغنا هذا العام ليلة القدر، اللهم لا ترد لنا دعوة في رمضان، اللهم أدخلنا في رمضان من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين، اللهم كتبنا من أهل الإحسان، اللهم اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم ارزقنا الإحسان وبلغنا ليلة القدر واستجب دعائنا.

اللهم من علينا ببلوغ ليلة القدر هذا العام، اللهم اجعل رمضان هذا العام أجمل رمضان مر علينا منذ خلقتنا، اللهم املأ قلوبنا بحبك وارزقنا حلاوة الإيمان، واجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أخلص عبادك لك.

فضل صيام شهر رمضان 2022

ولعل شهر رمضان يأتي فيمنح كل شخص ما يستحق فهو شهر الخير في كل شيء فالأيام الأولي منه رحمة والثانية منه مغفرة والأخيرة منه عتق من النار، فكل أيامه خير وفائدة، كما تقام فيه صلاة التراويح التي تذهب الأثقال والهموم من الأكتاف والتي ننتظرها من عام إلى آخر، كما أن للصائم دعوة مستجابة كل يوم فأكثرو من الأدعية المأثورة وأكثر من التسبيح والتكبير لعل الله يرحمنا جميعاً ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر