مواجهات صعبة.. الإعلان عن نتائج قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022

سحبت في العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الجمعة، قرعة بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأوقعت القرعة المنتخب القطري المستضيف في مواجهة الإكوادور والسنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى، في حين تواجه السعودية منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة، وتصطدم تونس مع حامل اللقب فرنسا والدنمارك، في حين تواجه المغرب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وفي المجموعات الأخرى، تصطدم إسبانيا مع ألمانيا في المجموعة الخامسة، وتلعب الولايات المتحدة مع إيران في المجموعة الثانية في إعادة لمواجهتهما التاريخية في مونديال فرنسا 1998، وتلعب البرازيل في مجموعة سهلة نسبيًا إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون، في حين تواجه البرتغال منتخبات غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وتقام البطولة لأول مرة في دولة عربية في الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، في حين تبقت 3 مقاعد شاغرة ستحسم خلال الأشهر المقبلة، حيث تلعب كوستاريكا مع نيوزيلندا في ملحق "الكونكاكاف وأوقيانوسيا"، وتلعب البيرو مع الفائز من الملحق الآسيوي بين الإمارات وأستراليا في ملحق "آسيا وأمريكا الجنوبية"، وتلعب ويلز مع الفائز من مباراة اسكوتلندا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي. ولأول مرة تسحب قرعة البطولة دون معرفة جميع المنتخبات المتأهلة.

وقسمت المنتخبات المشاركة على 8 مجموعات، حيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي. وتفتتح البطولة بمباراة تجمع بين منتخب قطر المستضيف مع الإكوادور على استاد البيت.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، المتأهل من الملحق الأوروبي

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا، المتأهل من ملحق آسيا-أمريكا الجنوبية، الدنمارك، تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا، المتأهل من ملحق الكونكاكاف-أوقيانوسيا، ألمانيا، اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، الأوروغواي، كوريا الجنوبية