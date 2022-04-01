موعد آذان المغرب والافطار في رمضان 2022-1443 إمساكية شهر رمضان مصر والسعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت والإمارات العربية وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، موعد آذان المغرب والافطار في شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت غالبية الدول العربية عن موعد أول ايام شهر رمضان المبارك غدا السبت، لذلك نقدم من خلال فريقنا موعد آذان المغرب والافطار وأيضا موعد آذان الفجر والسحور والإمساك عن الطعام وإليكم التفاصيل في المقال التالي، تابعونا .

إمساكية شهر رمضان 2022-1443.

تحتوي إمساكية شهر رمضان 2022-1443 على موعد آذان المغرب والافطار وعدد الصيام تتعدى ال16 ساعة وموعد آذان الفجر والسحور والتي تختلف من منطقة إلى اخري وأيضا من دولة إلى أخرى سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على تلك الأوقات من خلال إمساكية شهر رمضان 2022.

اول يوم رمضان موعد الافطار والسحور 1443هـ -2022

يتم الأذان لصلاة المغرب والإفطار في الساعة 6:14 بينما تكون صلاة الفجر في الساعة 4:16، وبذلك يكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة.

ويكون موعد صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، وبهذا يكون موعد سحور أول يوم رمضان 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:16، الشروق 5:43،الظهر 11:58، العصر 3:30.

موعد الافطار اليوم الأحد 3 أبريل 2022

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقه، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30.

موعد الافطار اليوم الثالث الاثنين 4 أبريل 2022

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، صلاة العشاء 7:34، موعد سحور ثالث يوم رمضان 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30.

موعد الافطار اليوم الرابع الأحد 5 أبريل 2022

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35، موعد سحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11 الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30.