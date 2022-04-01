إمساكية المرجع السيستاني في شهر رمضان 2022 – 1443هـ في العراق، حيث يبحث المسلمون في العراق عن امساكية المرجع السيستاني شهر رمضان 2022 – 1443، والتي تعد الاساس الأعلى للسيد علي السيستاني في دولة العراق والتي يسير عليها الملايين من أبناء العراق، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، إمساكية المرجع السيستاني عن شهر رمضان 2022 – 1443هـ في العراق لمعرفة أوقات الصلاة التي تحدد مواعيد الصوم والافطار طيلة أيام شهر رمضان المبارك 1443 والمتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل يوم السبت 2 ابريل 2022.

إمساكية المرجع السيستاني في شهر رمضان 2022 – 1443هـ في العراق

وفي وقت سابق أعلن مكتب المرجع الاعلى، السيد علي السيستاني، أن يوم الجمعة 4 مارس هو المتمم لشهر رجب الأصب، ويوم السبت الموافق (٥ / ٣ / ٢٠٢٢ م) هو الأول من شهر شعبان المعظم لعام ١٤٤٣ للهجرة”.

وشهد العام الماضي اختلاف في مواعيد الصوم بين المرجع الشيعي في العراق والمملكة السعودية، حيث بدأت السعودية الصوم يوم الثلاثاء بينما بدأ المرجع الشيعي في العراق الصوم يوم الأربعاء.

إمساكية المرجع السيستاني في شهر رمضان 2022 – 1443هـ في العراق

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