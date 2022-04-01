الجهاد الاسلامي ينعى الشهيد الاطرش و يدعو لتفعيل كافة اشكال المقاومة

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب أحمد يونس الأطرش (29 عاماً)، من مدينة الخليل، والذي قضى نحبه برصاص الجنود الصهاينة، في صورة واضحة لمسلسل القتل المستمر لأبناء شعبنا، بحسب تصريح أصدرته الحركة اليوم الجمعة 1/4.

وأكدت الجهاد في بيان لها أن جريمة قتل الأسير المحرر أحمد الأطرش، عقب إصابته، دليل على وحشية الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وتأتي في سياق المسلسل الإجرامي المتواصل على امتداد الوطن المحتل.

وحمّلت الحركة الاحتلال وقادته، تداعيات الجرائم المستمرة في القدس والضفة والداخل المحتل، والتي أكدت أنها لن تمر مرور الكرام، أمام بسالة وشجاعة أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا نماذج مشرفة في الرد والانتقام للأرض والمقدسات.

ودعت الجهاد إلى وحدة شعب وفصائل الشعب الفلسطيني لتفعيل وإشعال المقاومة بأشكالها كافة، وخاصة المسلحة، لردع المحتل وقطعان المستوطنين عن قتل واستباحة دماء الفلسطينيين في كل مكان من أرض فلسطين.

وقدمت حركة الجهاد الإسلامي التعازي والمواساة من عائلة وأسرة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقهم شفاعته يوم القيامة، وأن يكون دمه لعنة على الاحتلال المجرم.