عدد ساعات الصيام في شهر رمضان بهذه الدول

تختلف عدد ساعات الصيام حول العالم من دولة إلى أخرى، حسب موقعها الجغرافي.

لذلك فإن ساعات الصوم في رمضان تختلف بين المسلمين حسب وجودهم في دول مختلفة.

وفي رمضان هذا العام، فإن ساعات الصوم لبعض الدول في العالم جاءت كالتالي:

– مكة المكرمة – المملكة ( 13:35 إلى 14:10 ساعة) .

– كوالالمبور – ماليزيا ( 13:15 إلى 13:25 ساعة ) .

– كيرلا – الهند / أديس أبابا-إثيوبيا ( 13:20 إلى 13:40 ساعة) .

– صنعاء – اليمن ( 13:25 إلى 13:55 ساعة) .

– أبوظبي – الإمارات ( 13:40 إلى 14:20 ساعة) .

– القاهرة – مصر ( 13:50 إلى 14:40 ساعة) .

– القدس – فلسطين ( 14:00 الي 14:50 ساعة ) .

– اسطنبول – تركيا / روما – إيطاليا ( 14:15 إلى 15:40 ساعة ) .

– لندن – المملكة المتحدة ( 15:00 إلى 17:15 ساعة) .

– برلين – ألمانيا ( 15:10 الي 17:30 ساعة) .

– موسكو – روسيا ( 15:20 إلى 17:40 ساعة) .

– هلسنكي – فنلندا ( 16:00 إلى 18:25 ساعة) .