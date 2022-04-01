موعد قرعة كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تنتظر جماهير كرة القدم في شتى بقاع الأرض واحدا من أهم الأحداث في العام الحالي، وهو قرعة كأس العالم 2022.

وتُقام قرعة كأس العالم 2022 في قطر يوم الجمعة، وذلك قبل 7 أشهر من انطلاق البطولة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث تستمر حتى ديسمبر/كانون الأول.

موعد قرعة كأس العالم 2022

موعد قرعة كأس العالم 2022 هو الجمعة 1 أبريل/نيسان، وذلك في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تبدأ مجريات القرعة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 2022

وتعتبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمثل هذه الفعاليات، وستكون القناة الناقلة لقرعة كأس العالم 2022 هي "بي إن سبورت الإخبارية" (beIN SPORTS NEWS).

ويمكن أيضًا مشاهدة البث المباشر لقرعة كأس العالم من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك على موقع "يوتيوب".

نظام قرعة كأس العالم 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن نظام قرعة كأس العالم 2022، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك بحسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الفيفا لشهر مارس/آذار.

ستتواجد في كل مستوى 8 منتخبات، وسيتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره فريق البلد المستضيف.

تبدأ عملية سحب الكرات من المستوى الأول حتى اكتمال رؤوس المجموعات، ثم يتم عمل الأمر ذاته للمستويات الأخرى على التوالي حتى اكتمال المجموعات.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022

ضمن 29 منتخبا مقعدها بالفعل في كأس العالم 2022، يتقدمها منتخب قطر الذي يستضيف البطولة على ملاعبه ووسط جماهيره.

وبالإضافة إلى قطر، تأهل 12 منتخبا من أوروبا، و5 من أفريقيا، و4 من آسيا، ومثلها من أمريكا الجنوبية، و3 من أمريكا الشمالية.

ومن المُنتظر أن يتم حسم المنتخبات الـ3 الأخرى في يونيو/حزيران المقبل، عندما تُقام مباريات الملحق الأوروبي، وملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، وملحق أمريكا الشمالية ضد أوقيانوسيا.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم 2022، سيكون بناء على التصنيف الشهري الأخير، الذي صدر يوم الخميس.

وسيتواجد منتخب قطر في الوعاء الأول، باعتباره المضيف، إلى جانب أفضل 7 منتخبات في التصنيف ممن تأهلت للمونديال، وهكذا في الوعاءين الثاني والثالث، فيما سيضم الوعاء الرابع المنتخبات الأقل في التصنيف، مع المنتخبات المتأهلة من مباريات الملحق في يونيو/حزيران المقبل.

الوعاء الأول: قطر - البرازيل - بلجيكا - فرنسا - الأرجنتين - إنجلترا - إسبانيا - البرتغال.

الوعاء الثاني: المكسيك - هولندا - الدنمارك - ألمانيا - أوروجواي- سويسرا - أمريكا - كرواتيا.

الوعاء الثالث: إيران - السنغال - اليابان - المغرب - صربيا - بولندا - كوريا الجنوبية - تونس.

الوعاء الرابع: الكاميرون - كندا - الإكوادور - السعودية - غانا - (1) - (2) - (3).

ويشير رقم (1) المتأهل من ملحق آسيا ضد أمريكا الجنوبية، بينما يشير رقم (2) إلى المتأهل من ملحق أوقيانوسيا ضد كونكاكاف، ورقم (3) للمتأهل من الملحق الأوروبي.