لتعذر رؤية الهلال.. الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول

كشف مركز الفلك الدولي، أن الأحد هو أول أيام رمضان في إندونيسيا وماليزيا، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وأوضح المركز على حسابه في “تويتر”، أن إندونيسيا أعلنت رسميا أنه بعد تحري الهلال من 101 موقع مختلف، تبين عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد الثالث من إبريل هو أول أيام شهر رمضان .

كما أضاف أن ماليزيا أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان وأن الأحد هو أول أيام الشهر الكريم.

فيما أعلنت سلطنة بروناي رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أكدت عدم ثبوت رؤية هلال رمضان.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المحكمة العليا بالمملكة، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ اليوم الجمعة، راجية ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأشارت إلى أنها تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البرِّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.