هاشتاغ #رمضان يتصدر الترند مع قرب تحري هلال الشهر الكريم

تصدر هاشتاق “#رمضان” منصات التواصل الاجتماعي، مع قرب تحري هلال الشهر الكريم مساء اليوم.

ونشر رواد مواقع التواصل على حساباتهم المختلفة التهاني والتبريكات بحلول رمضان داعين الله تعالى أن يهله على الجميع بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.

‏و كانت الجمعية الفلكية الفلسطينية أكدت أن هلال شهر رمضان ولد قبل ساعة ونصف تقريبا وسيتم تحريه بتلسكوبات الجمعية من 5 مناطق مساء اليوم لإبلاغ دار الافتاء بموعد بداية رمضان.

و أفاد مرصد فلسطين الفلكي في بيان صدر عنه بأن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 هجري / 2022 ميلادي، سيكون يوم الأحد المقبل.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قد دعا المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ الموافق 1 نيسان 2022.