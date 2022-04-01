خطيب المسجد الحرام: استبشروا وافرحوا بقدوم شهر رمضان اقتداءً بالنبي ﷺ

قال خطيب الجمعة بالمسجد الحرام فضيلة الشيخ د. ماهر المعيقلي: إن بلوغ شهر رمضان نعمة جليلة وفضل من الله تعالى عظيم، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء رمضان يُبشر أصحابه فرحًا بقدومه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم يُبشر أصحابه: “قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تُفتح فيه أبواب الجنة وتًغلق فيه أبواب الجحيم، وتُغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرم”.

وأضاف أنه لابد للمسلم أن يفرح برمضان لما فيه من أسباب الفوز بالجنان والنجاة من النيران، مستشهدًا بقول الله تعالى “قل بفضل الله فليفرحوا هو خير مما يجمعون”.

وأشار إلى أن الفرح برمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شهر مدارسة القرآن والتعلق به علمًا وعملًا، وتلاوة وتدبرا، فما سعدت القلوب ولا ابتهجت ولا اطمأنت وسكنت بمثل ذكر الله وعبادته، مستشهدًا بقوله الله تعالى” الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب”