يديعوت: العمليات الفردية ستستمر خلال شهر رمضان بشكل أوسع

كشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة بشأن العمليات الأخيرة التي جرت في الداخل الفلسطيني ومن بينها عمليات بئر السبع والخضيرة.

وقالت الصحيفة، إن "تقديرات المؤسسة الأمنية في إسرائيل تشير إلى أنه لا دليل على تلقي منفذي عملية بئر السبع والخضيرة تعليمات من "داعش"، مشيرة إلى أن موجة العمليات الفردية سوف تستمر بشكل أوسع خلال شهر رمضان.

ولفتت إلى أن "المؤسسة الأمنية تواجه صعوبة في تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات، بسبب خصائص تنفيذ العمليات التي لا تحتوي على بنية تنظيمية ولا اتصالات".

والثلاثاء الماضي، لقى 4 "إسرائيليين" مصرعهم بعد عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع.

والأحد، أدت عملية بإطلاق نار في مدينة الخضيرة إلى مقتل شرطيين إسرائيليين و إصابة عدد آخر بجروح.