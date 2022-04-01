الجمعية الفلكية الفلسطينة تؤكد ولادة هلال شهر رمضان و سيتم تجربته بالتلسكوبات

‏أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن هلال شهر رمضان ولد قبل ساعة ونصف تقريبا وسيتم تحريه بتلسكوبات الجمعية من 5 مناطق مساء اليوم لإبلاغ دار الافتاء بموعد بداية رمضان.

فاد مرصد فلسطين الفلكي في بيان صدر عنه بأن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 هجري / 2022 ميلادي، سيكون يوم الأحد المقبل.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قد دعا المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ الموافق 1 نيسان 2022.

فيما يلي بيان المرصد:

بيان مرصد فلسطين الفلكي حول تحري #هلال شهر رمضان للعام 1443هـ : ستتحرى معظم الدول العربية والاسلامية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة المُقبل 1/4/2022 (29 شعبان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 9:24 صباحاً بتوقيت القدس ووفقاً للحسابات الفلكية فإن غروب الشمس يومها سيكون عند الساعة 6:58 في حين سيغرب القمر عند الساعة 7:14 ويمكث الهلال بعد غروب الشمس (16 دقيقة) وسيكون عمره حينها (10 ساعات و 34 دقيقة) وإضاءته (0.2%) بارتفاع 3 درجات عن الافق وباستطالة مقدارها 5 درجات وبحسب هذه المعطيات فإن رؤية الهلال مساء الجمعة "غير ممكنة" سواء بالعين المجردة او التلسكوب في معظم الدول الاسلامية بسبب قلة اضاءته وقربه من الافق وعمره الصغير وعليه يكون يوم الاحد 3/4/2022 أول ايام شهر رمضان (وفق الرؤية الشرعية الصحيحة) لكن هناك بعض الدول "كالسعودية" وستتبعها دول اخرى ، لا تشترط أحياناً رؤية الهلال بل تكتفي بوجوده بالسماء بعد غروب الشمس ولو دقيقة واحدة (اي انه موجود بالافق لكن لا يرى لصغر عمره واضائته الخافتة) وبما ان الهلال موجود بعد غروب الشمس مساء الجمعة ستعلن أن السبت اول ايام شهر رمضان (دون الاخذ بالرؤية).

جدير بالذكر بأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ في ﻫﺬﺍ البيان ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞِّ ﺷﻬﺮٍ ﻗﻤﺮﻱّ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱّ ﺑﺸﻜﻞٍ ﺭﺳﻤﻲٍّ ﺗَﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ والرؤية الشرعية في حينها وكل عام وأنتم بخير #مرصد_فلسطين_الفلكي

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