روسيا تعلن حصيلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الروسي قصف 52 منشأة عسكرية أوكرانية، منها 3 مواقع قيادة، خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت الدفاع الروسية، عبر بيان لها، بمقتل نحو40 من لواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57 الاوكراني، وتدمير عربتان قتال مشاة، وبطارية مدفعية واحدة، وخمس مستودعات للذخيرة في مناطق عدة، خلال المعارك المستمرة.

وأشارت الوزارة، إلى ان قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحي الشرقية لـ "ميتيلكينو".

وتمكن الدفاع الجوي الروسي، من إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" بالقرب من "ليوبيموفكا" و8 مسيرات في مناطق "ليسيتشانسك" و"دونيتسك" و"تشيرنيغوف" و"كوروسون" و"نوفوميخايلوفسكي".

وبدأت القوات الروسية حملتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير الماضي في جميع الأراضي الأوكرانية، بعد أن أمهلت كييف بضرورة عدم الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والالتزام بالاتفاقات الموقعة.