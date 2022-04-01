فيديو.. إصابات بضربة جوية أوكرانية ضد الأراضي الروسية

أصيب شخصان روسيان، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في مستودع للنفط في مدينة بيلغورود جراء قصف جوي أوكراني.

وقال رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، إن "حريق اندلاع في المستودع جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتان دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض"، مؤكدًا أن الضربة الجوية لم تسفر عن وقوع ضحايا.

وأضاف: أن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية إلى المصابين، مشيرًا إلى حالتهم ليست خطرة.

🌐 تطور لافت ، ومقلق في حرب اوكرانيا..



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تاس: ثمانية خزانات نفطية تعرضت لحرائق في بيلغورود إثر ضربة جوية أوكرانية#روسيا_أوكرانيا🇺🇦🥋🇷🇺 pic.twitter.com/RYbHPiilXw — أنيس المرفدي (@6eIFMCPEP3d1SSv) April 1, 2022

بالمقابل، فقد دمر الطيران الحربي الروسي، 28 موقعا عسكريا أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن أن من بين تلك المواقع 4 مراكز للقيادة و3 مستودعات ميدانية للصواريخ والقذائف و4 مستودعات للوقود و6 مناطق لتمركز المعدات الحربية الأوكرانية.