كاتب "إسرائيلي": الجيش يستعد لاحتمال تصعيد مطول

قال الكاتب الصحفي "الإسرائيلي"، " يوسي يهوشع"، اليوم الجمعة، إنه في هذه الأثناء يستعد جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لاحتمال تصعيد مطول خلال الفترة المقبلة، والانتقال من النشاط الدفاعي إلى الهجوم مع محاولات الضغط على المنظمات الفلسطينية".

وأضاف الكاتب يهوشع، في مقال، نشر على صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن المسؤولين "الإسرائيليين" في المنظومة الأمنية، يقولون، إنه لا يوجد اتصال مباشر بين العمليات الأخيرة بالداخل المحتلة، مؤكدين أنه لا يمكن تقدير المدة التي ستستمر فيها موجة العمليات.

واِشار إلى أنه :"قبل حلول شهر رمضان مباشرة، تقدر مصادر المخابرات أن الأحداث حول المسجد الاقصى ستحدد أين سيتطور الوضع".