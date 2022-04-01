قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين في جنين والخليل

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان خلال عمليات دهم لمنازل مواطنين في جنين والخليل بالضفة الغربية، كما وضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية في منطقتين بالخليل.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأشقاء أمير وعادل وعلي كامل الجعبري، بعد اقتحام بلدة اليامون غربي جنين، ومداهمة منزل ذويهم وتحطيم محتوياته.

واندلعت المواجهات في اليامون بين الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات، وفق المصادر ذاتها.

كما واعتقلت القوات، الشاب منذر الجعبة (19 عاما)، والشاب معتصم البدوي (19عاما) بعد مداهمة منزليهما في مخيم العروب شمال الخليل.