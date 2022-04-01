أسعار الذهب في فلسطين اليوم الجمعة 1-4-2022 مقابل الدولار

وضعت لكم وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اليوم الجمعة الموافق 1-4-2022، أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية مقابل الدولار الأمريكي، وهو الآتي:_

أسعار الذهب في فلسطين اليوم

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل، الآتي:_

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 198.89 شيكل $62.34

سعر الذهب عيار 22 182.32 شيكل $57.14

اسعار الذهب عيار 21 174.03 شيكل $54.55

اسعار الذهب عيار 18 149.17 شيكل $46.75

سعر الذهب عيار 14 116.02 شيكل $36.36

سعر الذهب عيار 12 99.45 شيكل $31.17

اسعار أوقية الذهب 6,186 شيكل $1,939

اسعار جنيه الذهب 1,392 شيكل $436.37

اسعار كيلو الذهب 198,891 شيكل $62,338

كما جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل، النحو الآتي:_

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 مارس 198.81 173.96 149.11 115.97 99.40

30 مارس 197.90 173.17 148.43 115.44 98.95

29 مارس 197.25 172.59 147.94 115.06 98.62

28 مارس 198.88 174.03 149.17 116.02 99.44

27 مارس 202.56 177.24 151.92 118.16 101.28

26 مارس 202.55 177.24 151.92 118.15 101.28

25 مارس 202.13 176.86 151.60 117.91 101.06

24 مارس 203.69 178.23 152.77 118.82 101.84

23 مارس 201.79 176.57 151.34 117.71 100.89

22 مارس 198.75 173.91 149.06 115.94 99.37