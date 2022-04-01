آلاف المصلين يؤدون صلاة الفجر في القدس

لبى آلاف المواطنين نداء الفجر العظيم "فجر سيف القدس"، فجر اليوم الجمعة، بأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الآلاف من الأشخاص وصلوا الأقصى من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، والقدس، لإداء صلاة الفجر في الأقصى، تلبية لنداء "فجر سيف القدس"، رغم قيود الاحتلال التي تسعى لمنع هذه الحملة، التي بدأت منذ أشهر.

وتأتي حملة "الفجر العظيم"، للتأكيد على حماية المقدسات الإسلامية بما فيها القدس الشريف، المسجد الأقصى، من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، المدعومتان من حكومة نفتالي بينت، في إطار تهويد المدينة والسيطرة على المقدسات.

وتشهد مدينة القدس، وأحيائها، توترًا متصاعد مع قوات الاحتلال، في ظل الاقتحامات المتكررة لباحات الأقصى ومحاولات طرد المقدسيين والسيطرة على منازلهم، لصالح المستوطنين والاستيطان.