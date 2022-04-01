اسعار الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 1 ابريل 2022

يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في الجزائر، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات الجمعة 1 ابريل 2022، متأثرة بصعود "النفيس" عالميا جراء ضبابية التوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر اليوم ليسجل نحو 8932 دينارا (62.57 دولار)، مقابل 8832 دينارا (61.99 دولار) في ختام تداولات أمس.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر، ليصل إلى 6699 دينارا (46.93 دولار)، مقابل 6624 دينارًا (46.49 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5211 دينارا (36.50 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 4466 دينارا (31.28 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 7816 دينارا (54.75 دولار)، مقابل 7728 دينارًا (54.24 دولار) بنهاية تداولات أمس.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 277.798 ألف دينار (1946 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 62.528 ألف دينار (437.99 دولار).