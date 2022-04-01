اسعار العملات مقابل الدينار الليبي الجمعة 1-4-2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 ابريل 2022.
وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:
بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.932دينار.
أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.40 دينار.
وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.53 دينار.
أسعار العملات العربية اليوم في ليبيا:
من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 .
واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31.
أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.
السعر الرسمي للدولار اليوم:
سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.66 دينار.
وسجل سعر صرف اليورو 5.11 دينار والجنيه الإسترليني 6.138 دينار.
أسعار الذهب والفضة اليوم بالدينار الليبي:
سجل الذهب عيار 18 نحو 221.5 دينار.
بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 258.41 دينار.
فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو295.33 دينار.
وسجل كسر الفضة 2.65 دينار .