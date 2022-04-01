اسعار العملات مقابل الدينار الليبي الجمعة 1-4-2022

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 1 ابريل 2022.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.932دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.40 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.53 دينار.

أسعار العملات العربية اليوم في ليبيا:

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 .

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار اليوم:

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.66 دينار.

وسجل سعر صرف اليورو 5.11 دينار والجنيه الإسترليني 6.138 دينار.

أسعار الذهب والفضة اليوم بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 221.5 دينار.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 258.41 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو295.33 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.65 دينار .