طالع اسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 1 ابريل 2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:04 ص
01 ابريل 2022
اسعار الذهب في لبنان
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أسعار الذهب في لبنان اليوم الجمعة 1 ابريل 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم أسعار الذهب في لبنان، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم  في لبنان بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، نحو 93,363  ألف ليرة (61.99دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في بداية تعاملات اليوم في لبنان، ليسجل 81,694 ألف ليرة (54.25 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، نحو 70,023 ألف ليرة(46.50 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54,462  ألف ليرة (36.16 دولار).

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 2,903 مليون ليرة (1928 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان(8 جرامات من عيار 21)، في مستهل تعاملات اليوم، نحو 653,555  ألف ليرة (433.97 دولار).

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