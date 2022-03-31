سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 1 ابريل2022.. تراجع ملحوظ

تراجع سعر الدولار في سعر الدولار

تراجع متوسط سعر الدولار اليوم في مصر، صباح الخميس 31 مارس/آذار 2022، في تعاملات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري إلى 18.23 جنيه للشراء، و18.33 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، تراجع سعر الدولار إلى 18.25 جنيه للشراء، 17.35 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع آمس.

وتكرر نفس السعر في بنك مصر (حكومي).

كما هوى سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) إلى مستوى 18.23 جنيه للشراء، 18.33 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع أمس.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى 20.28 جنيه للشراء و20.39 جنيه للبيع مقابل 20.26 جنيه للشراء، و 20.38 جنيه للبيع، أمس.

فيما قفز اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي إلى 20.22 جنيه للشراء، 20.48 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء، و20.45 جنيه للبيع أمس.

وتكرر السعر في بنك مصر.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، زاد سعر اليورو إلى 20.20 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع مقابل 20.04 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع أمس.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 23.99 جنيه للشراء و24.12 جنيه للبيع مقابل 23.98 جنيه للشراء، و24.12 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.