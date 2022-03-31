وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم امساكية شهر رمضان 2022 في الأردن حيث توضح جميع أوقات الصلوات كافة بما فيها السحور والافطار ، كما يبحث أهالي المملكة الهاشمية عن هذه الامساكية في هذا الشهر الفضيل المبارك عبر كافة محركات البحث بالأنترنت .

بعد الحرص الكبير وفرنا لكم إمساكية شهر رمضان 2022 في الأردن بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة تامة في هذا القالب الصحفي المميز ، كما أنه في شهر رمضان يمتاز وفق العادات الأردنية بزيادة صلة الأرحام، وانتشار النشاطات الاجتماعية، ومنها السهرات مع العائلة، والأصدقاء ، ولمعرفة التفاصيل فهي على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان 2022 في الأردن

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:03 ص 06:31 ص 12:47 م 04:20 م 07:04 م 08:34 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:01 ص 06:29 ص 12:47 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:00 ص 06:28 ص 12:47 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:58 ص 06:27 ص 12:46 م 04:20 م 07:06 م 08:36 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:46 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:56 ص 06:24 ص 12:46 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:54 ص 06:23 ص 12:46 م 04:21 م 07:08 م 08:38 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:53 ص 06:22 ص 12:45 م 04:21 م 07:09 م 08:39 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:51 ص 06:21 ص 12:45 م 04:21 م 07:09 م 08:39 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:45 م 04:21 م 07:10 م 08:40 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:48 ص 06:18 ص 12:45 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:47 ص 06:17 ص 12:44 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:46 ص 06:16 ص 12:44 م 04:21 م 07:12 م 08:42 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:44 ص 06:15 ص 12:44 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:44 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:41 ص 06:12 ص 12:43 م 04:21 م 07:14 م 08:44 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:40 ص 06:11 ص 12:43 م 04:21 م 07:15 م 08:45 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:39 ص 06:10 ص 12:43 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:37 ص 06:09 ص 12:43 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:36 ص 06:08 ص 12:42 م 04:21 م 07:17 م 08:47 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:42 م 04:21 م 07:18 م 08:48 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:33 ص 06:06 ص 12:42 م 04:21 م 07:18 م 08:48 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:32 ص 06:05 ص 12:42 م 04:21 م 07:19 م 08:49 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:42 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:29 ص 06:03 ص 12:42 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:28 ص 06:02 ص 12:41 م 04:21 م 07:21 م 08:51 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:26 ص 06:01 ص 12:41 م 04:21 م 07:22 م 08:52 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:25 ص 06:00 ص 12:41 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:24 ص 05:59 ص 12:41 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:23 ص 05:58 ص 12:41 م 04:21 م 07:24 م 08:54 م