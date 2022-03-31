أسعار الذهب في سوريا الجمعة 1 ابريل 2022

أسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة 1 ابريل 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم سعر الذهب مقابل الليرة السورية، حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً ت متأثرة بصعود "النفيس" عالميا جراء ضبابية التوترات الجيوسياسية.

و ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا خلال تعاملات الصباح الجمعة ليصل إلى 156.988 ألف ليرة (62.50 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم ليسجل نحو 117.743 ألف ليرة (46.87 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 91.577 ألف ليرة (36.46 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 78.494 ألف ليرة (31.25 دولار).

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا بالأسواق) خلال تداولات اليوم نحو 137.368 ألف ليرة (54.68 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة وتعادل 31 جراما) اليوم في سوريا الجمعة نحو 4.882 مليون ليرة (1944 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا سجل نحو 1.098 مليون ليرة (437.48 دولار).