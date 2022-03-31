راصد جوي: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة و يسود طقس صيفي بامتياز

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ ارتفاعاً إضافياً واضحاً على الحرارة يوم غدٍ الجمعة، و أن يسود طقساً صيفياً بامتياز.

و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم السبت القادم، مع بقاء الجو دافئاً بل حاراً نسبياً ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية ، ويسود خلال النهار جو خماسيني مغبر ومزعج. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية .

و يكون الجو الأحد غائم كلياً، حيث تنخفض الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو دافئاً ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية بحيث يكون الطقس غالباً غائم ،ويسود خلال النهار جو خماسيني. ليلاً يصبح الجو مائلا للبرودة و الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية .

أما الاثنين المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لشهر نيسان. وتبقى كميات كبيرة من السحب تغطي السماء الفلسطينية نهاراً وليلاً مع بقاء الجو دافئاً الى شديد الدفء. ليلاً يسود جو بارد نسبي. الرياح تكون غريبة الى شمالية غربية.