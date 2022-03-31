اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال

طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي بإعادة مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم ، بشكوى رسمية ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ،قبل إنطلاق مباراة الفريقين التي تأتي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدا محمد صلاح قائد الفريق ، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الاحماء، فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للإعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوي.