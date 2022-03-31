أجمل رسائل تهنئة بشهر رمضان 2022 للأهل والأصدقاء

رسائل تهنئة بشهر رمضان 2022 للأهل والأصدقاء ، على محركات البحث بالأنترنت يبحث الملايين من المواطنين في جميع انحاء دول العالم عن تلك الرسائل الجميلة التي يمكن أرسلها للحبائب ايضًا تهنئتًا بهذه المناسبة الجميلة ، وقد وضع لكم فريق فلسطين تلك الرسائل في هذه المقدمة .

رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2022

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -

1كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

2مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

3أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

4باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

5من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

6يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

7كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

8مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

9أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

10باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.





مسجات تهنئة بمناسبة رمضان 2022 جميلة

“كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب”.

“مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم،

كل عام وأنتم طيبين”.

أهل الله عليك الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات

أتمنى لك صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً

تقبل الله صيامكم وقيامكم

بلغنا الله وإياكم صوم رمضان وقراءة القرآن

اللهم تقبل منا ومنكم الصيام والقيام

مبارك لجميع المسلمين نفحات الشهر الكريم

بلغكم الله الشهر الكريم لا فاقدين ولا مفقودين

أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه

بلغك الله صيام رمضان، ورفع عملك في أعلى درجات الجنان، وأكرمك برضا الرحمن، وكل عام وانتم في حفظ الكريم المنان

يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام ورمضان عليك يعود

يحل الشهر يا غالي وأن اهنيك بقدومه عساك يا طيب الغالي بخير وصحة تصومه

أبعث سلامي مع الطير وأسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير

“أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال”.

“باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود”.

ولاقت هذه المقالة التي هي بعنوان مسجات تهنئة رمضان 2021 للأصدقاء والاحباب والاقارب ان تكون نالت اعجابكم ، وكل عام وانتم بألف خير .