الصحة العالمية: أوميكرون قد يكون المتغير الأخير من فيروس كورونا

أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، اليوم الخميس، ان المنظمة لم تلاحظ وجود أي ظهور لسلالات جديدة من فيروس كورونا ".

وأضافت فوينوفيتش في حديثها مع وكالة "تاس"، أن ارتفاع معدلات التطعيم "يقلل من خطر ظهور متغير جديد في المستقبل".

وأشارت إلى أن "بعض الخبراء يرون أن أوميكرون قد يكون المتغير الأخير، ولكن في الوقت الحالي لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين، فهناك احتمال ظهور متغير جديد أكثر عدوى أو خطورة".

ونوهت إلى أنها لا تستبعد، إمكانية ظهور سلالة خطيرة من الفيروس بحلول فصل الخريف، مشددة على أن "جائحة كورونا لم تنته بعد، ويُنصح الروس بمواصلة إعادة التطعيم".