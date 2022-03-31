هنية: الأسرى والمسرى عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن الأسرى والمسرى هما عنوان صراع مفتوح مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال هنية في كلمة مقتضبة بثها قناة الأقصى الفضائية، إن العمليات الفدائية الباسلة التي انطلقت في الداخل المحتل والضفة تؤكد استمرار شعبنا بالمقاومة حتى التحرير والعودة.

وخاطب الأسرى، قائلا: إن "المقاومة المباركة التي حققت صفقة وفاء الأحرار المشرفة، عند عهدها معكم، وهذا حساب مفتوح بين شعبنا والمحتلين، ولا يمكن أن يغلق إلا بتحريركم، هذا عهدنا وعهد شعبنا ولن نخذلكم".

وأضاف هنية "هذا هو عهدنا، وإن شاء الله يكون لكم الوفاء بحرية تتنسمون فيها أشعة شمس بعيدة عن أشواك السجون".