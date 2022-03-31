اضبطه الآن..تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قنوات القرآن الكريم والتي تشهد بحثًا مكثفًا حول تردد قنوات القرآن الكريم عبر محركات البحث لمتابعة أهم البرامج الدينية في شهر رمضان المبارك 1443هـ، كما ويحرص المسلمون على تثبيت تردد القنوات القرآنية للاستماع إلى مزامير القرآن الكريم في مكة المكرمة وغيرها من الدول العربية.

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

ونرفق لكم في موقع فلسطين اليوم ترددات قنوات القرآن الكريم على النايل سات 2022، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في شهر رمضان المبارك.

تردد قنوات القرآن على النايل سات

تقوم قنوات القرآن الكريم بإذاعة القرآن الكريم على مدار 24 ساعة يوميا طوال 7 أيام في الأسبوع، بأصوات العديد من الشيوخ الموقرين، وسنتابع معكم عددا من ترددات عدة قنوات تذيع القرآن الكريم بجودة ممتازة.

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قناة السعودية قرآن على النايل سات

تقوم قناة السعودية قرآن بإذاعة القرآن الكريم على مدار اليوم، بأصوات تشكيلة من الشيوخ الكبار مثل: ماهر المعيقلي، فارس عباد، المنشاوي، عبدالرحمن السديس، إلخ، كما تقوم القناة بعرض مشاهد من الحرم المكي طوال اليوم بجودة عالية الدقة HD، وهذا على النايل سات حيث إن التردد كالآتي:

التردد 12149 افقي

معدل الترميز: 27500

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قناة قرآن تي في QURAN TV

وتذيع قناة QURAN TV القرآن الكريم طوال اليوم، بصوت الشيخ الجليل عبدالباسط عبدالصمد رحمه الله، وتردد القناة كالآتي:

التردد 11179 (H)

معدل الترميز: 27500 (6/5)

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قناة المجد 3

وتعتبر قناة المجد 3 واحدة من أشهر قنوات القرآن الكريم على الإطلاق، وتقوم القناة بإذاعة القرآن الكريم بأصوات جميع الشيوخ المعروفين تقريبا بجودة عالية، وترددها كالتالي:

التردد 12053

معدل الترميز: 27500

(3/4)

الجودة sd

تردد قنوات القرآن الكريم لمتابعة البرامج الدينية في رمضان 2022

تردد قناة مصر للقرآن الكريم

تردد قناة مصر للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات هو التردد 10853، ويكون الاستقطاب عمودي، ونجد معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.