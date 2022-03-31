مرصد فلسطين الفلكي: الأحد أول أيام شهر رمضان لتعذر رؤية الهلال يوم الجمعة

أعلن مرصد فلسطين الفلكي، اليوم الخميس عن موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك 2022.

وقال المرصد: إن "شهر شعبان بدأ يوم الجمعة 04 مارس/آذار 2022 في معظم الدول الإسلامية، فعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الجمعة29 شعبان 1443هـ الموافق 01 نيسان/إبريل".

وبحسب المرصد فإن رؤية الهلال يوم الجمعة 01 نيسان / إبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين.

و وفق المرصد الفلسطين الفلكي، فإن الأحد 3 ابريل 2022 هو أول أيام شهر رمضان لتعذر رؤية الهلال يوم الجمعة.